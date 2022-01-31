РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. В Домодедове на переработку сдали 700 елок, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

С 15 января до 15 февраля в Подмосковье проходит акция «Подари своей елке вторую жизнь». Деревья будут переработаны в щепку, которая станет удобрением для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2022 году.



Пункты сбора елок в Домодедове расположены по следующим адресам: ул. Кирова, д. 26, территория МБУ «Комбинат благоустройства»; ул. Ломоносова, д. 12/1.