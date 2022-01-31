РИАМО - 31 янв. Во время тушения пожара в квартире дома на севере Москвы было спасено 12 человек, 7 из которых — дети, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Возгорание случилось на ул. Большая Академическая, д. 22. По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что пожар происходил в 12-этажном жилом доме, на первом этаже которого располагается административная пристройка.

Происходило возгорание в одной из квартир на втором этаже: горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 16:33 пожар локализовали. В 16:34 было ликвидировано открытое горение, а в 16:43 пожар потушили полностью.

Самостоятельно до прибытия спасателей здание покинули около 15 человек. Сведений о пострадавших не поступало.