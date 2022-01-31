РИАМО - 31 янв. Российская балерина Анастасия Волочкова намекнула о расставании со своим возлюбленным — Сергеем Кузнецовым, пишет Газета.ru.

По словам артистки, «лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека».

«Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине ничего, кроме самопиара не нужно, это низко», — написала Волочкова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики поддержали экс-приму Большого театра и посоветовали ей быть сильной духом, несмотря на жизненные трудности.

Ранее СМИ сообщали, что Кузнецов закрыл свой аккаунт в Instagram. Также стало известно, что мужчина был судим за кражу в России, кроме того, он находится в розыске на Украине по подозрению в совершении теракта.

В середине января Волочкова устроила скандал на борту самолета «Аэрофлота», летевшего с Мальдивских островов в Москву. Артистка отказывалась надеть маску по требованию экипажа, после чего в аэропорту балерину и ее спутника задержала полиция.