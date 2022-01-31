РИАМО - 31 янв. На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы было принято решении о прекращении реализации нескольких инвестиционных проектов. Они предполагали строительство и реконструкцию торговых и складских объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что причиной отмены стало то, что инвесторы не реализовали свои проекты и даже не приступили к работам.

Истек срок разрешения на строительство магазина по адресу: ул. Бестужевых, вл. 15-21. Отменен проект по созданию «маркетингового поселка» с медпомощью, музеями и точками общественного питания по адресу: Куркинское шоссе, вл. 27-39. На востоке Москвы (ул. Девятая Рота, вл. 6) отменена реконструкция двухэтажного здания, где планировалось сделать офис и магазин.

Еще один магазин должны были реконструировать на юго-востоке города по адресу: Ферганский проезд, вл. 4/6. Также было решено отказаться от строительства хозяйственно-складского помещения на юге (ул. Промышленная, вл. 8).