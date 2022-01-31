РИАМО - 31 янв. Партия «Единая Россия» не поддержит предложенную столичным Дептрансом идею о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, сообщает Газета.ru.

Ранее заместитель мэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости в Москве. По его словам, число людей, погибающих в ДТП на дорогах столицы, получится уменьшить на 10%, если порог превышения скорости, при котором не предусмотрен штраф, будет снижен до 10 км/ч.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, снижение нештрафуемого порога «не имеет ничего общего с безопасностью». Эту инициативу ЕР «не поддерживала и не поддержит».

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.

Он порекомендовал главе Дептранса Москвы «чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее».