РИАМО - 31 янв. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что омикрон — не последний штамм коронавируса в мире, новая разновидность инфекции может появиться когда угодно, сообщает Nation News.

Специалист подчеркнул, что спрогнозировать развитие или спад пандемии коронавируса невозможно.

«Даже когда коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, не исключены появления новых штаммов. Ведь любой вирус изменчив, поэтому новые мутации могут появляться все время», — пояснил Малышев.

Он также отметил, что на сегодняшний день волна распространения омикрона заканчивается.

Несмотря на это, в России за сутки выявили 124 070 случаев Covid-19, что стало новым рекордом суточного числа выявленных случаев инфекции.

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