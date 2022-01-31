РИАМО - 31 янв. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что омикрон — не последний штамм коронавируса в мире, новая разновидность инфекции может появиться когда угодно, сообщает Nation News.
Специалист подчеркнул, что спрогнозировать развитие или спад пандемии коронавируса невозможно.
Он также отметил, что на сегодняшний день волна распространения омикрона заканчивается.
Несмотря на это, в России за сутки выявили 124 070 случаев Covid-19, что стало новым рекордом суточного числа выявленных случаев инфекции.
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