РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 330 тыс. человек, из них почти 30 тыс. прошли ревакцинацию, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время в России идет новая волна коронавируса со штаммом омикрон. Чтобы не заболеть, важно соблюдать все противоковидные меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также вакцинироваться.

В поликлиниках округа из-за эпидситуации организованы 2 зоны размещения пациентов: «чистая зона» для приема пациентов с хроническими заболеваниями и «грязные зоны», где находятся кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ и температурой не выше 38 градусов. В них сформированы кабинеты забора мазков на ПЦР. Таким образом контакт здоровых и больных пациентов не допускается.

В округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в поликлиниках №№1, 2, 3 ,4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и в «чистых зонах». Поликлиники №№3, 12 и 16 работают только на прием пациентов с ОРВИ и в рамках оказания неотложной медицинской помощи.

Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на портале госуслуг или по телефону 122. Дополнительную информацию можно получить на сайте Балашихинской областной больницы и на региональном портале.