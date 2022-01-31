РИАМО - 31 янв. В Подмосковье уже более 150 тыс. молодых людей оформили «Пушкинскую карту», которая дает возможность бесплатно посещать культурные учреждения региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала реализации проекта в Подмосковье «Пушкинскую карту» уже оформили более 150 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. По карте куплено уже свыше 13 тыс. билетов», — сказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в программе участвуют 74 подмосковных учреждения культуры. По «Пушкинской карте» на сегодня доступны билеты на более чем 900 мероприятий. При этом с 1 февраля по этой карте можно будет купить билеты и на сеансы отечественных кинофильмов.

«В этом году баланс карты составляет 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе», — пояснила зампред.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет. Это совместный проект Минкультуры, министерства цифрового развития и «Почта Банка». Карта позволяет молодым россиянам бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие культурные учреждения за счет федерального бюджета.

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