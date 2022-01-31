РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Воспитанники фольклорного ансамбля Подольска стали лауреатами I степени конкурса «Ярмарка народных традиций» в Москве, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фольклорный ансамбль Дома культуры им. Лепсе «Веснушка» успешно принял участие в IX открытом фольклорном фестивале-конкурсе «Ярмарка народных традиций» 29 января.

Малый состав младшей группы и старшая группа ансамбля были удостоены звания лауреата I степени. Также в конкурсе приняла участие солистка старшей группы Ульяны Горохова, которая стала лауреатом III степени.