РИАМО - 31 янв. Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов и председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов побывали в округе Егорьевск, посетили ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» и обсудили подготовку к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства.

Одна из главных задач в рамках подготовки хозяйств к сезону пожаров – обеспечение сотрудников всем необходимым снаряжением и экипировкой.

«Я отдал нужные распоряжения, Олег Валерьевич занимается планом закупок – чтобы специалисты к началу пожароопасного периода имели все необходимые средства индивидуальной защиты, спецкостюмы, запчасти и материалы. В тесном взаимодействии с комитетом лесного хозяйства буду держать этот вопрос на личном контроле», – сказал Филимонов.

Участники встречи осмотрели здание лесничества и лесопожарную станцию, поговорили с сотрудниками о существующих проблемах и о взаимодействии в период лесных пожаров.

«В преддверии пожароопасного сезона важно убедиться, что подведомственные организации комитета работают как единый коллектив. От слаженности действий зависят наши результаты, и эту работу нужно проделать оперативно, в максимально сжатые сроки», – отметил Баженов.