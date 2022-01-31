РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 янв. Общая площадь рухнувшего металлокаркаса на территории загородного клуба «Росинант» в Дзержинском составила 830 кв. м, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

«Заявка поступила в 01:59, смена спасателей прибыла на место в 2:28. На территории загородного клуба произошло обрушение ангара общей площадью 830 кв. м. Осмотрев место происшествия и убедившись, что пострадавших под завалами нет, спасатели убыли в место постоянной дислокации», - сказал Черепанов.

На территории работали 3 спасателя 232-й пожарно-спасательной части.