РИАМО - 31 янв. Ситуация с распространением коронавируса в мире станет более контролируемой уже к середине текущего года. В России на это повлияет коллективный иммунитет, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии омикрон. Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать», - сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Это значит, что существенно снизится нагрузка на систему здравоохранения, однако это еще не говорит о победе.

Крючков заявил, что весной российский коллективный иммунитет вырастет, до 85-87% он не дойдет, но все равно будет высоким.

Завершение пандемии эксперт не видит раньше, чем через 3 года. Однако, по его мнению, обстановка будет уже менее напряженной.

«Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация», - заключил Крючков.