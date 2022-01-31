РИАМО - 31 янв. В столице арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены – «Мисс-Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Пытаясь скрыть исчезновение супруги, муж вел ее Instagram-аккаунт, в котором рассказывал, как она отдыхает в Дубае, сообщает РЕН ТВ.

Трагическая история началась еще 11 января. В тот день 36-летний мужчина заявил в полицию о пропаже жены. По его рассказу, она якобы улетела в Дубай и перестала выходить на связь.

Позже мужчина признался, что убил девушку и расчленил ее тело, а останки выбросил в реку на территории новой Москвы. Затем он отказался от показаний.

Оперативники установили, что девушка не летала на отдых и вообще не пересекала границу со дня пропажи. А посты в ее Instagram, по некоторым данным, публиковал сам муж. При этом он же отвечал на сообщения подписчиков и друзей.

На данный момент останки девушки не найдены, а супруга арестовали на 2 месяца.

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