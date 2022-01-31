РИАМО - 31 янв. В дошкольной системе образования Подмосковья применяются современные подходы и развивающие игры. При этом способные школьники должны иметь возможность самореализоваться и участвовать в различных олимпиадах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В сегодняшнем мире детей готовят уже с 3 лет. Мы делаем модернизацию. Самые умные, востребованные методики наши дошколята должны получать. Это не пластилин или самосвал, или покушать кашу, это тоже очень важно, но уже более современное и востребованное образование требует от нас жизнь. Дети с удовольствием занимаются развивающими играми, которые помогают им развиваться», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на территории Подмосковья есть флагманские школы. По словам Воробьева, дети, которые хорошо учатся и самореализовываются, должны защищать честь региона на олимпиадах. ​

Ранее Воробьев сообщал, что в регионе в текущем году планируется открыть 20 школ, каждая из которых имеет огромное значение для Подмосковья.