РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. Женская команда «ВВА Подмосковье» из п. Монино подмосковного Щелкова выиграла первый Кубок России по регби на снегу, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В финале девушкам из Щелкова противостояла краснодарская «Кубань». Монинские регбистки уверенно победили со счетом 9:2 и стали обладательницами Кубка.

Мужская команда «ВВА Подмосковье-дубль» увезла домой бронзовые медали.

Турнир прошел на стадионе СШОР №111 в Зеленограде. В состязаниях участвовали 12 мужских и женских команд: 6 команд по итогам прошлого года и 6 команд по решению комитета по развитию регби-пляжное и регби на снегу ФРР.