РИАМО - 31 янв. Медицинский персонал, работающий на территории Подмосковья, получает денежные надбавки и компенсацию на аренду жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень серьезно занимаемся привлечением врачей: и доплаты, и оплата арендного жилья. Все стимулирующие меры мы принимаем. Запустили проект «Приведи друга»: если пригласишь врача в Подмосковье, то за это будет денежная выплата», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава региона отметил, что на территории Подмосковья строятся современные госпитали и поликлиники, а в них должны работать профессиональные врачи.

Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться областной программой «Социальная ипотека». Кроме того, в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки медиков — программа «Земский доктор», предоставление земельного участка для строительства дома, а также губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

Ранее Воробьев сообщал, что власти Подмосковья уделяют приоритетное внимание развитию сферы здравоохранения в регионе и создают комфортные условия для работы всех медицинских специалистов.