РИАМО - 31 янв. Доплаты до 17 тыс. рублей получат граждане старшего поколения, проживающие на территории Подмосковья более 10 лет, а еще крупный пакет льгот действует для многодетных семей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Те, кто проживает в Подмосковье более 10 лет, 65+. Им доплачиваем к пенсии до 17 тыс. рублей. У нас действует большой пакет льгот для многодетных семей. Государство и региональные власти должны быть рядом. И (предоставлять-ред.) максимальное количество льгот за жилищно-коммунальные услуги, садики, школы, проезд», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить доплату к пенсиям. Все выплаты придут автоматически.

Кроме того, нуждающиеся многодетные семьи в Подмосковье смогут получить выплаты за счет регионального материнского капитала. Заявление можно будет подать с 1 марта.