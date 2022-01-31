РИАМО - 31 янв. Посетители не смогут попасть в мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в период с 1 по 28 февраля, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Причина прекращения допуска — проведение профилактических работ.

Ранее допуск посетителей в мавзолей закрывали 1 января.

Кроме того, доступ в мавзолей ограничивали из-за вспышек заболеваемости Covid-19, а также на период торжественных или охранных мероприятий.

Тело Ленина находится в мавзолее с 1924 года, при нем функционирует лаборатория по сохранению тела исторической личности.

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