РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. 20 врачей из Домодедова, которые работают в с ковид-пациентами, получили годовые абонементы на посещение фитнес-клуба в округе, сообщается в группе Домодедовской городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря подарку врачи инфекционисты, участковые терапевты и другие доктора могут в течение года бесплатно посещать фитнес-клуб, пользоваться бассейном, тренажерным залом, другими услугами клуба.

Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов выразил благодарность администрации фитнес-клуба «Valenna Fitness» за поддержку сотрудников больницы в столь непростое время.

В связи с активностью омикрон-штамма количество вызовов врачей на дом доходит до 3 тыс. в день, в разы возросло количество обращений в медучреждения за амбулаторной медпомощью. По решению Минздрава Подмосковья с 24 января поликлиники принимают пациентов по 12 часов - с 8:00 до 20:00.