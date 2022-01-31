РИАМО - 31 янв. По специальной программе на территории Подмосковья к 31 января 2022 года отремонтируют и откроют 135 медицинских учреждений, из них 128 уже отремонтированы, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Это наша программа «Гнилые зубы», которую мы по вашему поручению (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) в прошлом году реализовывали. <…> Всего в программе оказалось 135 объектов, которые приняты к реализации. 128 объектов – завершены, 5 объектов до сих пор не завершены», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Еще на двух объектах работы не начинались. По ее словам, среди отремонтированных объектов - поликлиники, станции скорой медицинской помощи, стационары, спецучреждения и фельдшерско-акушерские пункты.

Программу ремонтов и восстановления «Гнилые зубы» инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ремонт медобъектов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета региона.