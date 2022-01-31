РИАМО - 31 янв. В Подмосковье сложилась непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов Стригункова доложила о ситуации с распространением Covid-19 в Подмосковье.

«У нас очень много болеет (медицинского - ред.) персонала. В среднем 17% - это терапевты, педиатры – 15%. В некоторых городских округах это достигает и 40%, и 50%. Поэтому постоянно приходится проводить рокировку между выездными бригадами, неотложной и стационарной помощью», — сказала Стригункова.

Она добавила, что больше всего терапевтов болеет в городских округах Фрязино, Лотошино и Одинцовский, педиатров – в Лыткарине, Протвине и Павловском Посаде. ​

С начала пандемии в Подмосковье выявили 760 914 случаев заражения коронавирусом, с болезнью справились 626 312 человек, скончались 13 325 пациентов.

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