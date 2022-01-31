РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на понедельник толщина льда на канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе д. Большая Черная составляет 29 см. Толщина льда на р. Клязьме в районе д. Новосельцево составляет также 29 см.

На реке Яузе в районе п. Дружба в Мытищах толщина льда составляет по краям 3 см, на середине льда нет. Толщина льда на Пироговском водохранилище в Районе д. Подрезово составляет 32 см, в районе д. Сорокино - 33 см.