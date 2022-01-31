РИАМО - 31 янв. Арбитражный суд Москвы поддержал решение подмосковного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Форпост» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации городского округа Солнечногорск о внесении данных об ООО «Форпост» в этот список по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры.

Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Форпост» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Однако суд отказал ООО «Форпост» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.