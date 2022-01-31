РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на территории региона не планируется ввод дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Нет, мы не планируем дополнительные ограничения (по коронавирусу - ред.). Мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено, различные способы телемедицины, есть прямая линия 122. Все это помогает нам снять серьезную нагрузку на врачей», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье свободно 50% коечного фонда для Covid-пациентов.

С начала пандемии в Московской области зарегистрировали 760 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 325 человек, выздоровели после лечения 626 312 пациентов.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье привлекают дополнительные ресурсы для усиления скорой помощи и первичного звена здравоохранения.

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