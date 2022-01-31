РИАМО - 31 янв. Уголовное дело возбудили после гибели от огнестрельного ранения солдата-срочника в воинской части под Мытищами, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК.

Ранее в Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца. Инцидент произошел 31 января в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо в городском округе Мытищи.

По данным следствия, в соответствии с приказом командира войсковой части 51890, старший прапорщик получил оружие и патроны для выполнения спецзадачи по сопровождению груза.

«Находясь в расположении казармы, старший прапорщик произвел из пистолета случайный выстрел. Пуля попала в ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения он скончался», — сообщили в пресс-службе ГВСУ СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи осмотрели место, где произошла стрельба. Также они допрашивают очевидцев. Все причины трагедии устанавливаются.