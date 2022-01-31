РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В подмосковном Подольске с 1 февраля изменятся названия пожарных частей и пожарно-спасательных постов «Мособлпожспаса», сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

ГКУ МО «Мособлпожспас» с 1 февраля меняет наименования пожарных частей и пожарно-спасательных постов частей территориальных управлений по образу и подобию МЧС России, где все пожарные части (ПЧ) числятся как пожарно-спасательные (ПСЧ).

Те части, которые на момент внесения изменений уже числились пожарно-спасательными, имея в своем штате должности спасателей, стали специальными и их наименование выглядит как ПСЧ-214 (специальная). Теперь в Подольском ТУ 7 ПСЧ и 2 ПСЧ (с), а 5 пожарно-спасательных постов частей (ПСП) переименованы в отдельные посты (ОП).

Кроме того, будет проведена замена названий территориальных управлений на числовые значения по примеру нумерации пожарно-спасательных отрядов в МЧС. Подольское территориальное управление, например, будет ТУ №14.

Прежде, чем быть допущенным к тушению пожаров или аварийно-спасательным работам (АСР), каждое подразделение проходит аттестацию (допуск). В любом подразделении, аттестованном на право ведения АСР, должно быть не менее 75% работников с присвоенным или подтвержденным статусом спасателя. Если в штате пожарной части 100% пожарных, то, как минимум, 3/4 из них должны быть аттестованы как спасатели. Поэтому новые наименования подразделений гораздо ближе к сути, чем старые.