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Вакцинация подростков от COVID‑19 в Москве: где можно привиться, какие документы нужны

Адреса и телефоны пунктов вакцинации подростков в столице — в материале РИАМО.
  официальный сайт мэра Москвы
1

Что произошло

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

В столице началась массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Начало прививочной кампании связано с ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон». В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что дети стали чаще болеть, а процент их госпитализации вырос.

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Чем будут прививать подростков от COVID-19

© РИА Новости,   Александр Кондратюк

Сделать прививку можно препаратом «Спутник М», который специально разработан для юных граждан. Клинические испытания вакцины для подростков начались летом 2021 года. Они показали ее эффективность и безопасность. Уже в ноябре 2021 года «Спутник М» зарегистрировали в Минздраве РФ.

Как и «взрослая» вакцина, «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые ставят с интервалом в 21 день. При этом детям вводят уменьшенную дозу «Спутника» — одну пятую часть.

К противопоказаниям к вакцинации относятся обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, в том числе симптомы простуды. Нельзя делать прививку, если подросток принимал участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, а также проходил вакцинацию против других инфекционных заболеваний за последний месяц.

Прививку могут сделать ребенку в возрасте от 12 до 17 лет включительно. При этом вакцинация проходит с письменного согласия родителя или законного представителя.

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Что нужно взять на вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости,   Максим Блинов

С собой на вакцинацию нужно взять свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если он есть у подростка. Если нет прикрепления к поликлинике, то понадобится полис ОМС, причем он должен быть выдан в Москве. Кроме того, для получения сертификата о вакцинации на портале госуслуг необходим СНИЛС.

Перед прививкой нужно будет предоставить письменное согласие родителя или опекуна, а также заполнить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

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4

Как проходит вакцинация

© сайт мэра Москвы,   Ю. Иванко

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в среднем вакцинация занимает около часа. Сначала ребенка осмотрит врач-педиатр, после ему введут размороженный первый компонент вакцины.

В следующие полчаса ребенок должен оставаться в пункте вакцинации под наблюдением врачей: это необходимо, чтобы своевременно оказать необходимую помощь в случае возникновения негативной реакции на препарат. Затем родителю выдадут справку о прохождении вакцинации его ребенком.

В течение суток после прививки могут наблюдаться небольшое повышение температуры тела, слабость, а также боль в месте инъекции.

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Как записаться на прививку

© сайт мэра Москвы

Вакцинация подростков от COVID-19 проходит в 13 столичных поликлиниках. Если ребенок прикреплен к больнице, то записаться на прививку можно в личном кабинете портала mos.ru, через портал emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».

Также сделать запись можно, позвонив по телефону пункта вакцинации. Этот вариант подходит и тем, у кого нет прикрепления к поликлинике, но есть московский полис ОМС.

Записываться нужно только на первый прием, запись на второй укол произойдет автоматически.

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Адреса пунктов вакцинации в Москве

  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Детская городская поликлиника № 32

Адрес: ул. Фадеева, д. 8

Телефон: +7 (499) 250-07-53

Детская городская поликлиника № 10, филиал №3

Адрес: ул. Новаторов, д. 7

Телефон: +7 (929) 902-10-93

Детская городская поликлиника № 132

Адрес: ул. Новоорловская, д. 2, к. 1

Телефон: +7 (495) 733-54-57

Детская городская поликлиника № 94

Адрес: ул. Вишневая, д. 20, к. 2

Телефон: +7 (495) 491-18-51

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Детская городская поликлиника № 39

Адрес: пр-д Березовой Рощи, д. 2

Телефон: +7 (499) 762-64-05

Детская городская поликлиника № 122

Адрес: ул. Первомайская, д. 113

Телефон: +7 (985) 135-74-84

Детская городская поликлиника № 7

Адрес: ул. Молдагуловой, д. 5а

Телефон: +7 (499) 373-47-03

Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4

Адрес: Хвалынский б-р, д. 10

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Телефон: +7 (495) 705-79-12

Детская городская поликлиника № 150

Адрес: Братиславская ул., д. 1

Телефон: +7 (499) 722-10-37

Детская городская поликлиника № 99, филиал № 4

Адрес: ул. Академика Комарова, д. 1г

Телефон: +7 (495) 682-08-56 (добавочный 767)

Детская городская поликлиника № 145

Адрес: ул. Борисовские Пруды, д. 10, к. 3

Телефон: +7 (495) 342-54-80

Троицкая городская больница

Адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 5

Телефон: +7 (495) 851-11-01

Детская городская поликлиника № 105

Адрес: г. Зеленоград, к. 805, стр. 1

Телефон: +7 (499) 731-70-20

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