Вакцинация подростков от COVID‑19 в Москве: где можно привиться, какие документы нужны

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Сделать прививку можно препаратом «Спутник М», который специально разработан для юных граждан. Клинические испытания вакцины для подростков начались летом 2021 года. Они показали ее эффективность и безопасность. Уже в ноябре 2021 года «Спутник М» зарегистрировали в Минздраве РФ.

Как и «взрослая» вакцина, «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые ставят с интервалом в 21 день. При этом детям вводят уменьшенную дозу «Спутника» — одну пятую часть.

К противопоказаниям к вакцинации относятся обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, в том числе симптомы простуды. Нельзя делать прививку, если подросток принимал участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, а также проходил вакцинацию против других инфекционных заболеваний за последний месяц.

Прививку могут сделать ребенку в возрасте от 12 до 17 лет включительно. При этом вакцинация проходит с письменного согласия родителя или законного представителя.

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