Вакцинация подростков от COVID‑19 в Москве: где можно привиться, какие документы нужны

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В столице началась массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Начало прививочной кампании связано с ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон». В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что дети стали чаще болеть, а процент их госпитализации вырос.
Чем будут прививать подростков от COVID-19
Сделать прививку можно препаратом «Спутник М», который специально разработан для юных граждан. Клинические испытания вакцины для подростков начались летом 2021 года. Они показали ее эффективность и безопасность. Уже в ноябре 2021 года «Спутник М» зарегистрировали в Минздраве РФ.
Как и «взрослая» вакцина, «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые ставят с интервалом в 21 день. При этом детям вводят уменьшенную дозу «Спутника» — одну пятую часть.
К противопоказаниям к вакцинации относятся обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, в том числе симптомы простуды. Нельзя делать прививку, если подросток принимал участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, а также проходил вакцинацию против других инфекционных заболеваний за последний месяц.
Прививку могут сделать ребенку в возрасте от 12 до 17 лет включительно. При этом вакцинация проходит с письменного согласия родителя или законного представителя.
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Что нужно взять на вакцинацию от COVID-19
С собой на вакцинацию нужно взять свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если он есть у подростка. Если нет прикрепления к поликлинике, то понадобится полис ОМС, причем он должен быть выдан в Москве. Кроме того, для получения сертификата о вакцинации на портале госуслуг необходим СНИЛС.
Перед прививкой нужно будет предоставить письменное согласие родителя или опекуна, а также заполнить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
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Как проходит вакцинация
На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в среднем вакцинация занимает около часа. Сначала ребенка осмотрит врач-педиатр, после ему введут размороженный первый компонент вакцины.
В следующие полчаса ребенок должен оставаться в пункте вакцинации под наблюдением врачей: это необходимо, чтобы своевременно оказать необходимую помощь в случае возникновения негативной реакции на препарат. Затем родителю выдадут справку о прохождении вакцинации его ребенком.
В течение суток после прививки могут наблюдаться небольшое повышение температуры тела, слабость, а также боль в месте инъекции.
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Как записаться на прививку
Вакцинация подростков от COVID-19 проходит в 13 столичных поликлиниках. Если ребенок прикреплен к больнице, то записаться на прививку можно в личном кабинете портала mos.ru, через портал emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».
Также сделать запись можно, позвонив по телефону пункта вакцинации. Этот вариант подходит и тем, у кого нет прикрепления к поликлинике, но есть московский полис ОМС.
Записываться нужно только на первый прием, запись на второй укол произойдет автоматически.
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Адреса пунктов вакцинации в Москве
Детская городская поликлиника № 32
Адрес: ул. Фадеева, д. 8
Телефон: +7 (499) 250-07-53
Детская городская поликлиника № 10, филиал №3
Адрес: ул. Новаторов, д. 7
Телефон: +7 (929) 902-10-93
Детская городская поликлиника № 132
Адрес: ул. Новоорловская, д. 2, к. 1
Телефон: +7 (495) 733-54-57
Детская городская поликлиника № 94
Адрес: ул. Вишневая, д. 20, к. 2
Телефон: +7 (495) 491-18-51
Детская городская поликлиника № 39
Адрес: пр-д Березовой Рощи, д. 2
Телефон: +7 (499) 762-64-05
Детская городская поликлиника № 122
Адрес: ул. Первомайская, д. 113
Телефон: +7 (985) 135-74-84
Детская городская поликлиника № 7
Адрес: ул. Молдагуловой, д. 5а
Телефон: +7 (499) 373-47-03
Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4
Адрес: Хвалынский б-р, д. 10
Телефон: +7 (495) 705-79-12
Детская городская поликлиника № 150
Адрес: Братиславская ул., д. 1
Телефон: +7 (499) 722-10-37
Детская городская поликлиника № 99, филиал № 4
Адрес: ул. Академика Комарова, д. 1г
Телефон: +7 (495) 682-08-56 (добавочный 767)
Детская городская поликлиника № 145
Адрес: ул. Борисовские Пруды, д. 10, к. 3
Телефон: +7 (495) 342-54-80
Троицкая городская больница
Адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 5
Телефон: +7 (495) 851-11-01
Детская городская поликлиника № 105
Адрес: г. Зеленоград, к. 805, стр. 1
Телефон: +7 (499) 731-70-20
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