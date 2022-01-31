РИАМО - 31 янв. Количество коронавирусных больных, которые проходят лечение на дому, достигло в Подмосковье 108 тыс. человек. Также в регионе растут объемы госпитализации Covid-пациентов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов Стригункова доложила о ситуации с распространением коронавируса в Подмосковье.

«Количество пациентов, которые наблюдаются на дому, у нас выросло в 2 раза, 108 тыс. человек (с Covid-19 - ред.) сейчас у нас лечатся на дому. Количество госпитализаций у нас начало расти. Среднесуточная цифра составляет почти 700 человек. За последние дни она составляла 750-760 человек в день», — сказала Стригункова.

Она добавила, что в регионе также выросло количество вызовов врачей на дом. В среднем этот показатель составляет 66 тыс. в день. Пиковое значение зафиксировали 24 января, когда поступило 88 тыс. вызовов.

По словам Стригунковой, в Подмосковье увеличилось и количество обращений в скорую медицинскую помощь. Пиковые значения составляют около 16 тыс. вызовов в сутки.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 760 914 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 470 случаев подтвердились за прошедшие сутки. Всего с болезнью справились 626 312 человек, скончались 13 325 Covid-пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>