РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» опубликовал график оперативно-профилактических мероприятий на февраль, передает служба пропаганды БДД ведомства.

Так, рейд «Нетрезвый водитель» будет проводиться в Котельниках 5 февраля с 22:00 до 23:00 возле дома №9/1 микрорайона Силикат. В Дзержинском состояние водителей проверят 19 февраля с 22:00 до 23:00 возле владения 9 на Дзержинском шоссе. В городском округе Люберцы ОПМ «Нетрезвый водитель» проведут 12 февраля около дома №415 на Октябрьском проспекте, 22 февраля - на Комсомольском проспекте, 23 февраля - около дома №186 на Октябрьском проспекте, 25 февраля - возле дома №55 на Каштановой и 26 января - около дома №69 на Волковской улице. Все рейды пройдут с 22:00 до 23:00.

Госавтоинспекторы напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении штраф составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.

Рейд по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей будет проводиться в Дзержинском 6 февраля возле дома №3 на площади Святого Николая. В Котельниках возле дома №8В микрорайона Белая Дача водителей проверят 13 февраля, а 20 февраля – около дома №366 на Октябрьском проспекте. Также оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» проведут возле строения №2 на улице Парковая в Лыткарине. Все рейды пройдут с 17:00 до 18:00.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» напоминают, что перевозка детей младше 7 лет в легковой и кабине грузового автотранспортов должны осуществляться с использованием детских кресел. Перевозка детей от 7 до 11 лет – с использованием детских кресел или ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля – только в детском кресле. За нарушение правил перевозки детей водителям грозит административный штраф в размере 3 тыс. рублей.