РИАМО - 31 янв. Новая городская магистраль – Московский скоростной диаметр – объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Пока это рабочее название трассы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в мегаполисе подходит к концу строительство 2 хорд.

«При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию – бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки. Поэтому мы приняли логичное решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль – под возможным названием Московский скоростной диаметр», – написал Собянин в своем персональном блоге.

Как отметил мэр, новая трасса по своим масштабам и значению будет сопоставима с МКАД. Ее протяженность составит 68 км. Скоростной диаметр свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

Кроме того, с магистрали можно будет попасть на Третье транспортное кольцо, а также выехать на трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-12 «Москва – Казань», М-2 «Крым» и на дорогу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

После того, как строительство новой трассы завершится, миллионы владельцев авто в Москве смогут быстрее добраться до пункта назначения без заезда в центр города. Так, дорога через всю Москву может занять всего около 40 минут.

Таким образом, время в дороге сократится до 50 минут. Также можно будет быстрее попасть в столичные аэропорты. Речь идет о Домодедове и Шереметьеве. Туда пассажиры доберутся быстрее на 25 минут.

Грузовикам проезд будет запрещен. Магистраль планируют достроить в следующем году.

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