РИАМО - 31 янв. Муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа «Единый дорожно-транспортный центр» нарушило порядок проведения открытого электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации на благоустройство сквера по ул. Академика Павлова, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФАС России.

Ранее в УФАС Подмосковья поступила жалоба от ООО «Круг Плюс». Согласно доводам обращения, при организации торгов учреждение неправомерно установило порядок оценки в конкурсной документации.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу ООО «Круг Плюс» обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало Единому дорожно-транспортному центру обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.