РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 112 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 914 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области с 28 по 30 января выявили 33 629 случаев Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 11 470.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 760 914 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 325 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 626 312 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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