РИАМО - 31 янв. С 7 февраля планируется открытие диспетчерских центров во всех крупных поликлиниках Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«После запуска новых алгоритмов работы, диспетчерам поликлиник удалось уменьшить на 22% количество выездов на дом. И мы планирует, что во всех крупных поликлиниках мы внедрим и проверим, как будут работать эти диспетчерские центры», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она пояснила, что была изучена работа диспетчеров в Одинцовском и городском округе Балашиха. Для них разработали единые алгоритмы обзвона, сортировки пациентов и закрытиях больничных листов. Также диспетчеры обучаются по специальным видеороликам.

Ранее Стригункова сообщила, что около 70% листков нетрудоспособности в Подмосковье закрывают удаленно.