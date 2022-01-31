РИАМО - 31 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными заявления властей Великобритании о введении санкций против РФ, сообщает Газета.ru.
«Это очень тревожное заявление из Лондона, они не только тревожны для нас и для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона», — сказал Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что желание Лондона ввести санкции против российских предпринимателей является атакой на бизнес. Он также напомнил, что многие компании в России сотрудничают с британскими организациями.
Также Песков подчеркнул, что подобные заявления «накачивают напряженность» в Европе.
Ранее заявление о санкциях относительно российских бизнесменов сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
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