РИАМО - 31 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными заявления властей Великобритании о введении санкций против РФ, сообщает Газета.ru.

«Это очень тревожное заявление из Лондона, они не только тревожны для нас и для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона», — сказал Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что желание Лондона ввести санкции против российских предпринимателей является атакой на бизнес. Он также напомнил, что многие компании в России сотрудничают с британскими организациями.

Также Песков подчеркнул, что подобные заявления «накачивают напряженность» в Европе.

Ранее заявление о санкциях относительно российских бизнесменов сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.