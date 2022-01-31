РИАМО - 31 янв. В бизнес-центре «Орбита» заработал единый дополнительный кол-центр Подмосковья для приема звонков по горячей линии 122, он рассчитан на 300 рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С этого понедельника мы сформировали единый дополнительный кол-центр в бизнес-центре «Орбита». Организован кол-центр из 300 рабочих мест, сотрудники будут работать в две смены. Дополнительно на базе еще 3 колледжей мы также организовываем по 50 операторов, которые будут принимать вызовы по линии 122», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что студенты, работающие на горячей линии 122, будут получать заработную плату в размере 16 тыс. рублей. Кроме того, они смогут совмещать свой труд с учебой, так как их график будет неделя через неделю.

В настоящее время количество операторов службы 122 увеличили до 1744 сотрудников.

Ранее Стригункова сообщала, что жители Подмосковья смогут с 4 февраля закрывать листы нетрудоспособности, оставив заявку по телефону в кол-центре 122.