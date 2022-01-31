РИАМО - 31 янв. Президент России Владимир Путин согласился с идеей ввести новую должность замгендиректора ФСИН, который начнет создание службы пробации, пишет kp.ru.

Глава государства провел встречу с министром юстиции РФ Константином Чуйченко, который озвучил идею о введении во ФСИН новой должности и новой службы. Она будет заниматься вопросами адаптации бывших заключенных к жизни после освобождения из тюрьмы.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?» — отметил Путин.

Чуйченко уточнил, что «это будет реестровая работа», которая начнется уже с места лишения свободы, после чего человеку будет предоставлена возможность получить образование, а также социальные и медуслуги. Экс-заключенному также будет оказываться психологическая помощь и правовое консультирование по различным вопросам.

Создание службы пробации в России планируют начать в 2023 году.

Ранее президент поручил прокуратуре усилить надзор за соблюдением закона в российских тюрьмах и колониях.