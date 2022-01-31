РИАМО - 31 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 470 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших за сутки официально зарегистрировали в Подольске (1 072), Ленинском округе (780), Раменском округе (704), округе Пушкинский (571), Серпухове (490), Мытищах (489), Дмитровском округе (442), Орехово-Зуевском округе (424), Сергиево-Посадском округе (391), Королеве (389), Люберцах (349) и Жуковском (346), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

311 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Коломне, 289 – в Воскресенске, 278 – в Домодедове, 275 – в Истре, 266 – в Красногорске, по 251 – в Павловском Посаде и Чехове, 248 – в Ступине, 214 – в Ивантеевке, по 210 – в Егорьевске и Электростали, 170 – в Долгопрудном, 127 – в Лобне, 121 – в Дзержинском, 112 – в Щелкове.

111 – в Лыткарине, 98 – в Луховицах, 91 – в Дубне, по 87 – в Шатуре и Котельниках, по 86 – в Наро-Фоминском и Талдомском округах, 83 – в Одинцовском округе, 82 – в Краснознаменске, по 79 – в Рузском округе и Бронницах, 76 – в Волоколамском округе, 75 – в Клину, 70 – в Кашире, по 61 – в Можайском округе и Черноголовке.

54 – в Балашихе, 49 – в Серебряных Прудах, 37 – в Шаховской, 31 – в Лотошине, 30 – в Электрогорске, по 29 – в Озерах и Солнечногорске, 26 – в Протвине, 22 – Пущине, 19 – в Лосино-Петровском, по 11 – в Химках и Реутове, 9 – в Богородском округе, 8 – во Власихе, 7 – во Фрязине, 3 – в Зарайске, 2 – в Красноармейске, 1 – в Звездном городке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Рошале и Молодежном.

С начала пандемии в Московской области выявлено 760 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 325 человек. Выздоровели и выписались 626 312 человек.

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