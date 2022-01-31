РИАМО - 31 янв. Сотрудники полиции задержали несколько человек после массовой драки в столичномрайоне Бирюлево Западное, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел около полуночи 29 января. От очевидцев поступило сообщение в полицию о конфликте между гражданами на Востряковском проезде, д. 1. Прибывшие сотрудники пресекли бытовой конфликт.

«Для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены участники конфликта. Ряд граждан привлечен к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Трое граждан задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее СМИ сообщали о том, что массовая драка мигрантов произошла в минувшие выходные во дворе одного из домов в районе Бирюлево Западное. В ходе потасовки кто-то из участников открыл стрельбу из травматического оружия. Было задержано несколько десятков человек.