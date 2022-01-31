РИАМО - 31 янв. В подмосковных муниципалитетах создали Telegram-чаты, в которых соцработники отвечают на вопросы жителей, касающиеся социальной помощи. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Для нас очень важна обратная связь. Важно вовремя отвечать на вопросы наших жителей. Мы в конце прошлого года для жителей каждого городского округа сделали социальные чаты в Telegram-каналах, туда можно задавать вопросы по поводу любой социальной помощи», - сказала Болатаева.

Она отметила, что на сегодняшний день к чатам присоединились более 30 тыс. человек.

«Наши сотрудники дают ответы в течение 15 минут», - заключила Болатаева.

Ранее она назвала основные принципы социального казначейства. Это адресное предоставление услуг, удобство оказываемых услуг и чуткое отношение власти к запросам жителей.