РИАМО - 31 янв. Самозанятым в Московской области могут разрешить регистрировать товарные знаки, сейчас в регионе насчитывается 336 тыс. самозанятых, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Законопроект Минэкономразвития, разрешающий гражданам регистрировать товарные знаки, разрабатывается на федеральном уровне. Пока такая возможность есть у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Безусловно, необходимо поддерживать все инициативы, направленные на создание благоприятных условий для бизнеса, в том числе развитие возможности использовать результаты интеллектуальной деятельности», — сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

По его словам, если проект примут, у самозанятых появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, развития личных брендов.