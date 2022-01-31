РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 1072 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 30 775, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 11 470 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 760 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 325 человек. Выздоровели и выписались 626 312 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон. Врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.

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