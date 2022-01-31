РИАМО - 31 янв. Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о продлении срока реализации инвестиционного проекта по строительству ледовой арены в Щербинке новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На земельном участке площадью 0,48 га сейчас строят крытую ледовую арену с искусственным льдом площадью 5,3 тыс. «квадратов».

Срок исполнения обязательств инвестора по строительству объекта истек 31 декабря 2021 года, однако по обращению инвестора, он продлен до 1 августа 2022 года.

Разрешение на строительство объекта действует до 1 августа 2022 года.