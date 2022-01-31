РИАМО - 31 янв. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о статистике убыли населения в стране в прошлом году, назвал ее печальной, сообщает Газета.ru.

По его словам, причины такой ситуации еще нужно проанализировать.

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика. Мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать», — сказал Песков.

Он также отметил, что для того, чтобы снизить летальность от Covid-19, надо убедить граждан прививаться. Песков считает, что уровень привитого населения в России на текущий момент оставляет желать лучшего.

«Будем надеяться, что нам удастся повысить общественный порог иммунизации и это приведет к снижению количества умирающих», — добавил Песков.

В России за сутки выявили 124 070 случаев Covid-19, это новый рекорд суточного числа выявленных случаев инфекции. С начала пандемии в стране выявили 11 861 077 случаев коронавирусной инфекции.

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