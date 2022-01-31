РИАМО - 31 янв. Жители Подмосковья смогут сами закрыть электронный больничный лист, позвонив на горячую линию 122. Данная услуга начнет действовать уже с 4 февраля, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

По словам зампреда правительства Московской области — министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, заболеваемость новым штаммом омикрон в Подмосковье остается высокой. В связи с этим выросла нагрузка на первичное звено.

Она подчеркнула, что операторы диспетчерского центра самостоятельно звонят пациентам, у которых подходит срок закрытия больничного листа, и предлагают сделать это дистанционно.

«С 4 февраля жители сами смогут обратиться в кол-центр 122 за закрытием больничного. Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику, после чего с пациентом свяжется врач и закроет больничный лист дистанционно», — добавила Стригункова.

В Подмосковье на сегодняшний день ежесуточно закрывается около 10 тыс. больничных листов, из них 70% — в дистанционном режиме.