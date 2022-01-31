РИАМО - 31 янв. Около 70% больничных листов в Подмосковье закрывают в дистанционном формате, при условии, что у пациента имеется отрицательный ПЦР-тест и отсутствуют симптомы заболевания, сообщила заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«За прошедшую неделю у нас в день закрывалось около 10 тыс. листков нетрудоспособности. Из них 70% листков мы закрываем дистанционно, то есть эти люди не приходят в поликлиники. Это проактивный обзвон, когда мы сами звоним пациентам», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она пояснила, что с прошлой недели операторы диспетчерских центров на базе лечебных учреждений начали обзванивать пациентов, имеющих отрицательный ПЦР-тест.

Если у пациента отсутствуют симптомы заболевания, то его соединяют с врачом, который может дистанционно закрыть больничный лист.