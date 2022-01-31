РИАМО - 31 янв. В Москве завершилась реконструкция газопровода низкого давления протяженностью более 1,7 км. Обновленный объект, проложенный по улицам Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева и Живописной, снабжает газом дома в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

Сейчас новый газопровод проверен и подключен к системе газоснабжения многоквартирных жилых домов. Обновленные сети прослужат более 40 лет.

В рамках реконструкции специалисты полностью заменили стальной газопровод с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочный, не подверженный коррозии, полиэтиленовый с участками стального газопровода на фасадах домов.

На прошедшей неделе специалисты успешно провели финальный этап работ – врезку газопровода в действующую сеть. Весной в зоне работ будет выполнено благоустройство: городские службы восстановят дорожное покрытие и газоны.

Обновление газовых сетей Москвы продолжается. Работы ведутся с применением современных технологий и материалов без отключения потребителей в период работ.

В условиях насыщенности города инженерными коммуникациями и плотности застройки отдельное внимание уделяется организации работ и взаимодействию с жителями прилегающих территорий.