РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Подольский» передали в роддом вязаные носочки для недоношенных детей, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив Подольского родильного дома благодарит центр соцобслуживания, сотрудники которого совместно с получателями соцуслуг приняли участие в акции «Частичка добра» по вязанию носочков и рукавичек для недоношенных детей.

Вязаные изделия были переданы в детские отделения родильного дома, где теперь согревают маленьких пациентов и помогают им быстрее окрепнуть.