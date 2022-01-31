РИАМО - 31 янв. Более 90% комплексных договоров на соцгазификацию в Подмосковье заключены на суммы, не превышающие 150 тыс. рублей, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы заключили почти 22 тыс. договоров, из них 12,5 тыс. по объектам 2021 года и 9,5 тыс. - 2022 года. Договора продолжаем заключать», - сказал Баранов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Баранов отметил, что 34% договоров заключены на суммы до 100 тыс. рублей, 57% - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, еще 9% - от 150 тыс. рублей. В последнем случае жители выбирают самое дорогое газовое оборудование.

Гендиректор «Мособлгаза» добавил, что жителям необходимо обеспечить необходимые условия для подключения домов к газу. Так, подготовка систем вентиляции и теплоснабжения может обойтись в сумму до 190 тыс. рублей.​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.