РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в городском округе Люберцы по 6 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выходные дни – 31 января и 6 февраля.

Сделать прививку можно в торговом центре «Орбита» 1 и 3 февраля с 16:00 до 19:00, а также 5 февраля с 14:00 до 18:00. В ТЦ «Светофор» пункт вакцинации работает 2 и 4 февраля с 16:00 до 19:00, в эти же дни в МФЦ «Центральный» пункт открыт с 15:00 до 18:00.

Кроме того, вакцинацию можно пройти в любой поликлинике Люберецкой областной больницы. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для жителей доступна предварительная запись как через федеральный или региональный порталы госуслуг, так и по телефону 122, а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1 (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 338, стр. 1) в будни работает с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75. Стационарное отделении №2 (Люберцы, ул. Кирова, д. 36, стр. 1) работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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