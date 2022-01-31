РИАМО - 31 янв. На прошлой неделе жители Московской области чаще всего оставляли комментарии в социальных сетях по темам уборки снега и медицины, сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

«Учитывая, что у нас продолжаются эти снегопады, в топе тем остались темы снега во дворах и снега на дорогах», - рассказала Куртяник на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов. ​

Она добавила, что по темам уборки снега количество обращений составляет около 30 тыс. Так, 17,3 тыс. обращений поступило по теме снега во дворах и 16,9 тыс. по теме снег на дорогах. Жители просили очистить проезды, дороги и тротуары, а также убрать складируемый снег.

Еще одной актуальной темой обращения жителей является медицина. Жалобы связаны с неявкой врачей, отсутствием QR-кода и отсутствием кода переболевшего. Всего 8,8 тыс. обращений.

Порядка 5 тыс. обращений поступило по содержанию многоквартирных домов, кровли и входной группы. Также поступало около 3,6 тыс. обращений по теме транспорта и 2 тыс. по контейнерным площадкам.​